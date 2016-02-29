Глава профсоюза "Укрспирта" заявил о невозможности приватизации предприятия при существующей коррупции в отрасли

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Пока в отрасли будут присутствовать люди, которые отвечают за коррупционные схемы о приватизации нельзя говорить. Ни один инвестор не зайдет на наши предприятия. Это будет юридическое и физическое сопротивление», - отметил Сметанюк.

Также Сметанюк отметил, что приватизации предприятия может помешать существование теневого рынка спирта. По его словам, сегодня на внутреннем рынке некоторые предприятия нелегально изготовляют спирта и контрафактной ликеро-водочной продукции на 3,6 млрд грн в месяц.

«С 1 марта акциз вырастет и при таких объемах «левого» спирта госбюджет недополучит почти 5 млрд грн в месяц … В спиртовой отрасли до сих пор действуют преступно-финансовые схемы, которые как контролировали, так и контролируют люди «семьи». Делают они это через людей, находящихся на должностых в Министерсве агрополитики и «Укрспирте». Какой инвестор согласится вкладывать в эту отрасль, если рыночные правила в Украине не работают? - добавил Сметанюк. - Могу даже назвать фамилии: это Залетин Михаил, Чернов Денис, Тимошок Юрий, Антоненко Руслан, Синяков Валерий, Третяних Сергей, Довбигус Игорь. Это те люди, которые влияют на «левые» схемы в спиртовой отрасли и напрямую интегрированы в систему АПК. Все эти финансовые преступные схемы через своих людей контролируют Чеботарев и Акименко, которые организовали антимайдан и которые проходят по криминальных делах об убийстве активистов».

Также он отметил, что по коррупционным схемам профсоюзная организация подает материалы в правоохранительные органы, но результаты на данный момент отсутствуют. На сегодняшний день информацию о злоупотреблениях представители профсоюза передали руководителю Антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Сметанюк вместе с присутствующими на пресс-конференции руководителем Струтинского спиртзавода Василием Задорожным и юристом Вузловского завода «Укрспирта» Олегом Дмитренко обратились к премьер-министру и главе Минагропрода с просьбой остановить попытки начать процесс приватизации «Укрспирта». Также они потребовали проведения прозрачного конкурса на должность руководителя данного предприятия и прекращения работы Ликвидационной комиссии под руководством Чернова, которого в профсоюзе считают причастным к банкротству госпредприятий спиртовой отрасли.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает провести приватизацию государственного предприятия «Укрспирт» за 2 года после того, как Верховная Рада примет решение об исключении госкомпании из списка запрещенных к приватизации.

В начале ноября 2015 года Минагропрод совместно с Фондом государственного имущества представил законопроект для урегулирования приватизации «Укрспирта». Документ предполагает исключение 20 заводов «Укрспирта» из списка предприятий, которые не подлежат приватизации, а также запрет на приватизацию госпредприятия гражданами России.

По предварительным оценкам руководства «Укрспирта». Госпредприятие в 2015 году получило 350 млн грн прибыли до налогообложения. В 2014 году, по данным Минагропрода, «Укрспирт» получил 532 млн чистого убытка.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Общая годовая мощность этих заводов составляет 31,3 млн дал. «Укрспирта» производит спирт, алкогольные напитки, биоэтанол и другую продукцию. На предприятии работает около 5 тыс. человек. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта»