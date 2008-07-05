У Ющенко просят денег на выкуп украинских моряков у пиратов

Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Игорь ШАРОВ предлагают Президенту Виктору ЮЩЕНКО инициировать в ближайшее время заседание СНБО, на котором рассмотреть вопрос о принятии безотлагательных и адекватных мер для спасения граждан Украины, захваченных сомалийскими пиратами на судне „Леманн Тимбер”.

Об этом говорится в их обращении к Президенту, сообщили УНИАН в пресс-службе И.ШАРОВА.

Также правозащитники считают необходимым “одновременно рассмотреть предложение о выделении из резервного государственного фонда необходимых средств для спасения экипажа».

Кроме того, И.ШАРОВ и Н.КАРПАЧЕВА предлагают «рассмотреть возможность образования совещательного органа при Президенте Украины по вопросам взаимодействия центральных органов исполнительной власти и координации осуществляемых ими мероприятий по реализации государственной политики в сфере предотвращения и преодоления кризисных ситуаций, вызванных террористическими актами, захватом заложников, в том числе и пиратами, и другими экстремистскими проявлениями».

Они также призывают главу государства «рассмотреть целесообразность внесения делегацией Украины на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложения о создании при Совете Безопасности ООН Комитета по борьбе с морским терроризмом, возложив на него обязанность координации возможных действий стран, граждане которых подверглись нападению пиратов».

«Наше государство должно быть готово в случае необходимости к такому взаимодействию и иметь четкий алгоритм действий относительно предпринятия мер по освобождению граждан Украины, захваченных пиратами», – считают Уполномоченный ВР по правам человека и председатель профильного комитета ВР.

Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты с 28 мая удерживают в Аденском заливе немецкое судно „Леманн Тимбер”, в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.

2 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, ссылаясь на источники информации из Антикризисного штаба по освобождению заложников, который находится в Гамбурге и проводит переговоры с пиратами, сообщил, что владелец судна „Леманн Тимбер” и сомалийские пираты достигли договоренности относительно суммы выкупа за заложников-членов экипажа.