В Кировограде из-за аварии на теплосети без отопления осталась часть жилых домов, больниц, школ и детсадов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Кировоградтепло», сегодня в 8.15 приостановлена работа Юго-западной котельной ГП "Кировоградтепло" в связи с прорывом теплосети. Аварийно-ремонтные бригады предприятия с привлечением специализированной техники работают над ликвидацией аварийной ситуации, возникшей из-за порыва тепловой сети диаметром 600 мм по проспекту Промысловому, 8.

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Предприятие планирует ликвидировать аварию и возобновить теплоснабжение жилых домов и сооружений к концу дня 29 февраля.