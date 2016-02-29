В Кировограде из-за аварии на теплосети без отопления осталась часть жилых домов, больниц, школ и детсадов
13:17, 29 февраля 2016Общество
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В Кировограде из-за аварии на теплосети без тепла остались 305 домов, 6 больниц, 6 школ и 18 детсадов.
Без отопления остались более 300 домов / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Кировоградтепло», сегодня в 8.15 приостановлена работа Юго-западной котельной ГП "Кировоградтепло" в связи с прорывом теплосети. Аварийно-ремонтные бригады предприятия с привлечением специализированной техники работают над ликвидацией аварийной ситуации, возникшей из-за порыва тепловой сети диаметром 600 мм по проспекту Промысловому, 8.
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Предприятие планирует ликвидировать аварию и возобновить теплоснабжение жилых домов и сооружений к концу дня 29 февраля.
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