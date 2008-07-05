Осенью инспекторы Еврокомиссии снова проверят украинское масло

Осенью 2008 года инспекторы Европейской комиссии могут проверить условия производства подсолнечного масла в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Украины при ЕС.

Согласно сообщению, сейчас стороны прорабатывают возможность осуществления в начале осени 2008 года верификационного визита в Украину инспекторов Офиса по вопросам продуктов питания и ветеринарии Еврокомиссии для проведения оценки производства и условий переработки подсолнечного масла и внедренной системы сертификации.

В сообщении отмечается, что 3 июля Еврокомиссия формально согласовала систему сертификации украинского подсолнечного масла.

Как сообщал УНИАН, загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было обнаружено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное подсолнечное масло украинского происхождения, а также продукты, содержащие более 10% загрязненного украинского масла.

Всего загрязненное подсолнечное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

23 мая Еврокомиссия одобрила условия импорта украинского подсолнечного масла, согласно которым она требует сертификатов об отсутствии примесей минеральных масел в какой-либо партии украинского масла, поставляемого на экспорт в страны Европейского Союза.

Еврокомиссия планирует пересмотреть принятые меры не ранее чем через год.

Общий объем экспорта украинского подсолнечного масла на рынок ЕС достигает 1 млрд. долл. в год.