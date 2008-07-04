Уже в следующем году Кабмин предоставит ЖКХ выплывать самим?

В этом году государство в последний раз будет выделять субвенцию местным бюджетам на погашение задолженности за тепловую энергию и услуги по водоснабжению и водоотводу, которая возникла из-за несоответствия утвержденных органами местного самоуправления тарифов реальной стоимости услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Кировоградской облгосадминистрации Виктор АНДРЕЕВ.

По его словам, для этой цели в государственном бюджете предусмотрены 2 млрд. грн.

«Министр жилищно-коммунального хозяйства предупредил, что в следующем году такой дотации не будет. Привести тарифы до уровня экономически обоснованных – задача местной власти, то есть средства нужно находить на местах», – отметил начальник управления.

При этом он отметил, что профильное министерство будет субсидировать реформирование жилищно-коммунального комплекса в регионах, однако при определенных условиях.

«Органы местного самоуправления должны обязательно участвовать в финансировании, хотя бы частично. Причем средства будут выделяться государством лишь на приобретение оборудования. Раньше крупные суммы разворовывались из-за механизма проведения ремонтно-монтажных работ. Экономически просчитанный эффект от реформы должен составлять не менее 15%. И это должно быть не латание дыр, а действительно реформирование на основе концепции развития территории. В Кировоградской области, например, по такой программе работает лишь город Светловодск», – сказал В.АНДРЕЕВ.

По его словам, бюджет Украины не может себе позволить минимальных 50 млрд. грн. на реформирование жилищно-коммунальной отрасли, поэтому средства нужно искать на местах, привлекать инвесторов.