Сенцов и Кольченко этапированы в Челябинск - адвокат

Об этом заявила один из адвокатов Светлана Сидоркина, сообщает ТАСС.

"Сенцов и Кольченко этапированы в Челябинск. По моей информации, один из них находится в СИЗО №3, а второй еще находится на этапе", - сказала Сидоркина.

Информацию об этапировании Сенцова и Кольченко в пресс-службе ГУФСИН РФ по Челябинской области не комментируют.

Читайте такжеВ Литве назвали этапирование Сенцова и Кольченко в Сибирь "лучшими" практиками ГУЛАГа

"Согласно действующему законодательству мы не имеем право разглашать информацию об осужденных, которые находятся на этапе", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Россией Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.

Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

В России правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.