Украина возобновляет экспорт подсолнечного масла в Европу

Украина получила разрешение на возобновление экспорта подсолнечного масла в страны Европейского Союза.

Об этом в телефонной беседе корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

«Мы получили письмо от ЕС… С третьего числа (3 июля - УНИАН) возобновляется экспорт, но очень много требований», - сказал С.КАПШУК.

По его словам, согласно новым требованиям, украинское подсолнечное масло, экспортируемое в страны ЕС, должно будет сопровождаться санитарным сертификатом, который выдает территориальный орган государственной санэпидемслужбы, актом отбора проб, а также протоколом испытаний на содержание минеральных масел.

Кроме того, сторона-импортер будет также отбирать пробы для исследований, что обеспечит двойной контроль качества поставляемой продукции.

С.КАПШУК выразил надежду, что на протяжении одной-двух недель механизм поставок будет отработан.

Как сообщал УНИАН, загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было обнаружено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное подсолнечное масло украинского происхождения, а также продукты, содержащие более 10% загрязненного украинского масла.

Всего загрязненное подсолнечное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

23 мая Еврокомиссия одобрила условия импорта украинского подсолнечного масла, согласно которым она требует сертификатов об отсутствии примесей минеральных масел в какой-либо партии украинского масла, поставляемого на экспорт в страны Европейского Союза.

Еврокомиссия планирует пересмотреть принятые меры не ранее чем через год.

Общий объем экспорта украинского подсолнечного масла на рынок ЕС достигает 1 млрд. долл. в год.