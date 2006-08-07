Милиция задержала депутата от БЮТ за разбойное нападение

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Управления Министерства внутренних дел в Черкасской области 2 августа задержали депутата Приднепровского районного совета (Черкассы) от Блока Юлии Тимошенко по подозрению в совершении разбойного нападения в составе бандитской группировки на водителя грузового автомобиля в декабре 2000 года.

Об этом говорится в сообщении центра общественных связей УМВД в Черкасской области.

Как сообщает ЦОС, 30-летний депутат - член партии «Батькiвщина», входящей в БЮТ.

Подозревается, что он наряду с другими преступниками совершил 5 декабря 2000 года разбойное нападение на водителя автомобиля МАN, принадлежащего ООО «Тиса-Транс».

В ходе нападения 4 участников банды в масках с применением огнестрельного и холодного оружия, а также наручников нанесли водителю телесные повреждения и завладели автомобилем с находящимся в нем грузом на сумму 0,779 млн гривень.

При этом 3 из бандитов были задержаны на месте преступления, подозревается, что 4-м был вышеупомянутый депутат, который скрылся с места преступления и с того времени находился в межгосударственном розыске.

Подозреваемый был избран в Приднепровский райсовет Черкасс по списку БЮТ 26 марта.

Ведется следствие.

Обком со ссылкой на Украинские новости