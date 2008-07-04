«Мостобуд» прокладывает свою дорогу к Храму

Безвозмездную помощь Украинской православной церкви на сумму более 300 тыс. грн. окажет в 2008 году открытое акционерное общество «Мостобуд».

В частности, за эти средства будет проведено восстановление храмов и благоустройство прилегающих территорий, сообщили УНИАН в компании.

Соответствующий договор подписали председатель наблюдательного совета «Мостобуда» Владимир ПРОДИВУС и Архиепископ Вышгородский, Викарий Митрополита Киевского и всей Украины, Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПАВЕЛ.

Уже начались работы по восстановлению монастыря в селе Млынив Ривненской области. Всего здесь на нужды монастыря будет вложено более 90 тыс. грн.

«Помощь своей церкви – не эпизод, а продолжение традиции, искреннее стремление души мостостроителей», - прокомментировал корреспонденту УНИАН В.ПРОДИВУС.

Нынешний договор о сотрудничестве имеет целью «восстановление христианских традиций, приверженности христианским основам семейной жизни, следования каждым человеком святым заповедям и моральным укладам христианства во имя высоких идеалов служения Богу и Украине».

Глава наблюдательного совета «Мостобуда» обратил внимание на то, что данный договор касается финансовой помощи Церкви. Главное же в том, что, трудясь на благо своей Церкви, люди очищаются, растут духовно, связывают счастливое будущее своих семей с дорогой к Храму, отметил В.ПРОДИВУС.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - мостостроительный лидер в Украине и странах СНГ. За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – мост Метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны. Известна марка компании в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии.

Возрождение компании началось в 2003 году с приходом новых инвесторов. По сравнению с 2002 годом сегодняшний «Мостобуд» в 9 раз увеличил объемы работ, выполняемых собственными силами, за этот же период почти вдвое возросло количество работающих в компании, а средняя заработная плата работников (в том числе в регионах) увеличилась втрое и практически сравнялась со столичной. Акционеры «Мостобуда» активно инвестируют инновационные технологии и обновление технопарка компании.

На сегодняшний день «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

В июле ОАО «Мостобуд» приступил к реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский».