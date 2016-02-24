В Луцке полиция задержала пьяного водителя BMW, при побеге насмерть сбившего велосипедиста (фото, видео)

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления полиции в Волынской области, 23 февраля правоохранители задержали водителя иномарки BMW X5, который около 19 часов на улице Кравчука в Луцке, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.

Полицейские установили, что водитель автомобиля, 49-летний житель Луцка, во время совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи провели детальный осмотр места происшествия. Пострадавший велосипедист от полученных травм скончался в карете «скорой».

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Как уточняет пресс-служба патрульной полиции Луцка, до совершения наезда на велосипедиста водитель BMW спровоцировал другое ДТП – в районе ЗАГСа он врезался в автомобиль и скрылся с места происшествия. Потом, двигаясь по улице Кравчука, перед светофором сбил велосипедиста - мужчину 1952 года рождения. После этого злоумышленник был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.