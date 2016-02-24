После погромов в российских банках на допрос вызывают комбата "ОУН"

Сегодня в МВД на допрос вызвали командира добровольческого батальона "ОУН". Об этом сообщает ТСН.uа.

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МВД расследует причастность Коханивского к погромам в российских банках. Повестку комбат уже получил.

По информации издания, комбата видели среди мужчин, которые устроили беспорядки в помещениях. Как уже сообщалось, сотрудники полиции уже установили десятерых участников атак на российские банки в Киеве. Это жители столицы 1998 и 1999 годов рождения.

Напомним, 20 февраля в центре Киева неизвестные лица камнями разбили стекло в витринах "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе бизнесмена Рината Ахметова. Сообщалось, что по этим трем фактам были открыты уголовные производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.