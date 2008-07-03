К приезду Платини милиция усмиряла "болельщиков" (добавлены фото)

Сегодня спецподразделения МВД и внутренних войск Украины провели в Киеве на НСК «Олимпийский» тактические учения по предотвращению массовых беспорядков на стадионе во время футбольного матча в рамках подготовки к проведению финальной части Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, по легенде учений, после назначения арбитром сомнительного пенальти в интересах одной из команд в одном из секторов стадиона среди болельщиков вспыхнули массовые беспорядки, связанные с неудовлетворением таким решениям. «Разозленные болельщики бросали дымовые шашки, пластиковые бутылки, дрались. За несколько минут сотрудники милиции локализовали очаг беспорядков и оттеснили «слишком эмоциональных болельщиков” к выходу со стадиона, задержав при этом около двух десятков лиц, которые больше всего нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление милиционерам.

Как отметил в интервью журналистам первый заместитель начальника департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ, до Евро-2012 в Украине будут созданы специальные резервы из работников милиции, которые пройдут специальные учения, если охрана стадиона не будет справляться с пресечением нарушений порядка. Именно тогда эти спецподразделения придут им на помощь.

По словам В.МАЕВСКОГО, подобные учения будут проводиться ежемесячно в тех городах, в которых запланированы футбольные матчи финальной части Евро-2012.

«Такие учения мы уже проводили в некоторых областях, но на стадионе это впервые», - сказал В.МАЕВСКИЙ.

Говоря о Троицкой площади у НСК Олимпийский, он отметил, что «эта площадь, которая была, будем говорить, является основным недостатком по эвакуации и запуску зрителей (на стадион)».

В свою очередь руководитель подразделения по взаимодействию и координации правоохранительных органов Национального агентства Украины по подготовке к Евро-2012 Владислав ФОЯ сказал, что «мы являемся основателями новой ненасильственной идеологии во время проведения футбольных матчей и после них». При этом он объяснил, что агентством предусмотрено внесение на утверждение в Кабинет Министров Украины соответствующей концепции.

В сегодняшних учениях приняли участие около 1,5 тыс. сотрудников милиции и статистов, игравших роль болельщиков.

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