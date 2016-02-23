Лишь 21% украинцев считает, что в стране проводятся реформы - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина.

Опрос показал, что только 21,2% считают, что в Украине проводятся реальные реформы. Вместе с тем 71,5% убеждены, что реформы не проводятся, из них 29,9% считают, что реформы скорее не проводятся, а 41,6% - точно не проводятся.

Кроме того, по результатам опроса, 20,4% украинцев убеждены, что страна движется в правильном направлении, из них 5,5% считают, что точно в правильном, а 14,9% - скорее всего в правильном.

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Вместе с тем 69,8% опрошенных считают, что Украина движется в неправильном направлении. Из них 30,8% - скорее в неправильном и 39% - точно в неправильном.

В Институте Горшенина отмечают, что в сравнении с февралем 2015 года наблюдается тенденция к ухудшению восприятия проведения реформ теми, кто считает, что реформы не проводятся: ”скорее нет” в 2015 году ответили 44%, а в 2016 - 29,9%, а “точно нет” в 2015 году ответили 26,8%, в 2016 - 41,6% респондентов.

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Также, согласно данным исследования, большинство респондентов не готовы пожертвовать своим благосостоянием ради реформ. Только 22,1% готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ, а 73,1% не готовы это делать.

В Институте Горшенина считают, что это создает широкое поле возможности для деятельности тех политических сил, которые склонны к популизму.

Институт Горшенина провел опрос с 8 по 17 февраля. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.