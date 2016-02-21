Украинцы вышли на Софиевскую площадь в Киеве поддержать Национальную полицию (событие окончено)

В Киеве на Софиевской площади началась акция в поддержку Национальной полиции Украины.

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Организаторы подчеркивают, что акция не носит политический характер и ее целью является демонстрация доверия и поддержки гражданами патрульных полицейских.