Активисты зажгли костры в мусорных баках на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, активисты ищут добровольцев, чтобы те оставались на всю ночь на дежурство на Майдане.

Возле мусорных баков собираются люди, чтобы погреться.

На Майдан также приносят древесину и дрова для очагов.

Также активисты разносят горячий чай и раздают бутерброды людям, находящимся на Майдане.

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С импровизированной сцены продолжаются выступления. Выступающие ожидают, что завтра в Киев приедет большое количество людей. Активисты заявляют, что нынешняя власть не лучше, чем власть времен экс-президента Виктора Януковича.

Они также обсуждают планы огородить стелу Независимости. К монументу подносят металлические конструкции для ограждения. Активисты ведут разговоры о том, что нужно подвозить на Майдан топливо для поддержания костра.

Один из выступающих на сцене заявил, что дым из мусорных баков символизирует Революцию Достоинства.

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