Прокурор, предлагавший взятку за должность в НАБУ, взят под домашний арест

Как сообщает пресс-служба НАБУ, таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

У Матюшка также будет изъят заграничный паспорт.

Такая мера пресечения обусловлена тем, что досудебное расследование в уголовном производстве находится на финальной стадии и скоро будет передано в суд.

Читайте такжеВ сети опубликовали видео попытки прокурора ГПУ купить должность в НАБУ за $10 тысяч

По информации пресс-службы, Матюшко с 2013 года работает прокурором в Генеральной прокуратуре. До того он работал районным прокурором в Кировоградской области.

В ноябре 2015 года Матюшко принимал участие в открытом конкурсе на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и был допущен конкурсной комиссией к участию в собеседовании.