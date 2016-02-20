Прокурор, предлагавший взятку за должность в НАБУ, взят под домашний арест
Соломенский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней прокурору Генеральной прокуратуры Александру Матюшко, который предлагал 10 тысяч долларов взятки членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро за должность руководителя подразделения детективов.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
У Матюшка также будет изъят заграничный паспорт.
Такая мера пресечения обусловлена тем, что досудебное расследование в уголовном производстве находится на финальной стадии и скоро будет передано в суд.
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По информации пресс-службы, Матюшко с 2013 года работает прокурором в Генеральной прокуратуре. До того он работал районным прокурором в Кировоградской области.
В ноябре 2015 года Матюшко принимал участие в открытом конкурсе на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и был допущен конкурсной комиссией к участию в собеседовании.