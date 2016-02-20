На Донбассе из плена боевиков освобожден четвертый украинcкий военный

Об этом доложил президенту Украины Петру Порошенко председатель СБУ Василий Грицак, сообщил глава государства в Twitter.

«Как доложил только что Василий Грицак, освобожден украинский герой Кирпиченко Вадим»,- заявил он.

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В свою очередь в пресс-центре СБУ отметили, что Кирпиченко был солдатом 53-й отдельной механизированной бригады, в августе 2015 года был захвачен боевиками в районе Верхнетроицкого и содержался в незаконном вооруженном формировании т. н. батальоне "Восток".

Как сообщал УНИАН, из плена боевиков сегодня уже освободили трех украинских военных.