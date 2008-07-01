От взрыва снаряда погиб майор милиции в Харькове

В Харькове от взрыва снаряда погиб специалист взрыво-технической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении МВД Украины в Харьковской области, майор милиции Дмитрий ТАРУСИН.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла 30 июня при проведении экспертизы снарядв, который среди многих был изъят у одного из жителей области и доставлен в Харьков для установления принадлежности к оружию времен войны и наличия в нем взрывчатого вещества.

В лаборатории майор Д.ТАРУСИН самостоятельно проводил исследования этого снаряду, который и взорвался во время работы. От полученных телесных повреждений Д.Тарусин погиб на месте, не приходя в сознание.

Как отмечают в ЦОС, Д.Тарусин был высококлассным и опытным специалистом, имел все необходимые разрешения на самостоятельное проведение экспертиз, связанных с исследованием взрывчатых веществ и работ по поиску, обезвреживанию взрывных устройств и веществ. Какие именно обстоятельства привели к гибели офицера милиции, сейчас устанавливает служебная проверка.