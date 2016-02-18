ГПУ показала видеоотчет своего расследования преступлений против Майдана

Видео опубликовала пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте также20 февраля 2014 года "титушкам" со складов МВД раздали более 400 автоматов и около 90 тысяч патронов - ГПУ

Так, ГПУ в штурме Евромайдана и Дома профсоюзов обвиняет 12 человек, четверых из них уже судят. За расстрел Майдана арестованы и несут наказание командиры "Беркута". Пятеро из них находятся под стражей, в отношении еще 25 собраны доказательства.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, большинство – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.