К ответственности за преступления на Майдане привлекли более 30 "титушек"

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что более 30 “титушек” привлечены к ответственности за противодействие протестным акциям в Киеве на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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“В целом, по результатам расследования именно преступного противодействия протестным акциям со стороны так называемых «титушек», на данное время в целом привлечены к уголовной ответственности более 30 человек”, - сказал Горбатюк.

В частности, как отметил представитель прокуратуры, в отношении 8 лиц уголовные производства направлены в суд, на сегодняшний день уже есть и приговор в отношении двух человек, один из которых получил «настоящую меру наказания».