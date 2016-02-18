Расследование беспорядков 2 мая в Одессе продолжит местная полиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Пантелеев, уточнив, что уголовное производство, открытое по этому факту, до 15 января 2016 года расследовалось специалистами Главного следственного управления МВД.

«Сейчас постановлением заместителя генпрокурора Украины оно передано для расследования в следственное управление Главного управления Нацполиции... После получения уголовного производства нами создана следственно-оперативная группа. Утвержден план следственных действий», - сказал Пантелеев.

По его словам, сейчас материалы по эпизодам, которые имели место на Греческой площади в центре города, находятся в Малиновском районном суде Одессы. В них фигурируют 25 обвиняемых, 11 человек объявлены в розыск.

Как отметил Пантелеев, сейчас по данному делу в Киеве продолжаются 32 комиссионные судебно-медицинские экспертизы.

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По словам общественного советника начальника ГУНП в области Владислава Сердюка, вышеуказанное уголовное производство «потеряно Главным следственным управлением и Генпрокуратурой, а теперь его сбросили сюда, чтобы наверняка региональное управление Нацполиции его закрыло и этим себя дискредитировало».

Как пояснил Сердюк корреспонденту УНИАН, это уголовное производство является многоэпизодным. «В суд были передани эпизоды, имевшие место, условно говоря, на Греческой площади. Передали эпизоды в отношении лиц, по которым, как считает следствие, расследование завершено... По Дому профсоюзов, в котором погибло много людей, пока что ничего нет – полный штиль», - сказал Сердюк.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийских активистов. Палатки загорелись, кроме того, начался пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибло большинство людей.

Сейчас в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются материалы по факту массовых беспорядков, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), остальным определена другая мера пресечения.