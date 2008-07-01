У Тимошенко отказались от идеи спрогнозировать курс гривни к доллару?

Кабинет Министров Украины исключил обменный курс гривни к американскому доллару из перечня прогнозных макропоказателей на 2008 год.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 27 июня 2008 года №581 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 2007 года № 976», обнародованном на сайте правительства.

В предыдущем варианте постановления прогнозный обменный курс на 2008 год был на уровне 4,95-5,25 грн. за 1 долл. Именно такие границы коридора утверждены Советом Национального банка Украины в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год.

С 21 апреля 2005 года официальный курс гривни был установлен Нацбанком в рамках коридора на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США и не менялся до 22 мая 2008 года. На этот день Нацбанк принял решение об укреплении национальной валюты до 4,85 грн. за 1 долл. США.