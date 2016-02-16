"Яценюк керує, Путін аплодує": Под ВР митингуют более 500 человек с требованием отставки правительства

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат в руках плакаты с надписями: “Яценюк, не прикрывай свой грабеж войной”, “Яценюк керує, Путін аплодує”.

У митингующих в руках партийные флаги, в частности ВО “Свобода”, и флаги общественных организаций.

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На площади Конституции установлены микрофоны и усилительная техника. Перед демонстрантами выступают общественные активисты и бывшие народные депутаты.

Митинг под ВР оцеплен бойцами Нацгвардии, а на площадь Конституции пропускают только после тщательного осмотра правоохранителями. В Мариинском парке и вокруг помещений парламента находятся несколько сотен правоохранителей.