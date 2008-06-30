В Днепропетровске взорвалась лодка: погиб директор элитного ресторана

Во время взрыва лодки, который произошел вчера около 19 часов в Днепропетровске за 20 метров от берега Днепра на ул. Набережная Победы, погиб 52-летний директор ресторана “Хутор” Леонид Котляр.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

ЦОС не информирует о версиях причин взрыва, ссылаясь на проведение следственных действий на месте трагедии.

Ресторанный комплекс “Хутор” является элитным заведением отдыха, расположенным в зеленой зоне на берегу Днепра, в центральной части Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске напротив ресторана "Хутор" на расстоянии около 20 м от берега произошел взрыв рыбацкой лодки открытого типа, оборудованной бензиновым двигателем. В результате взрыва погиб 1 человек и уничтожена лодка.