В Крыму на сегодня объявили штормовое предупреждение

На сегодня, 30 июня, в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«На территории Автономной Республики Крым ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении пресс-службы крымского Главка МЧС.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности "при нахождении в грозовом фронте", быть крайне осторожными на дорогах и (по возможности) воздержаться от прогулок в горно-лесной местности.

При возникновении чрезвычайных происшествий следует немедленно сообщать в МЧС по телефону 01.