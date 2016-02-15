В Кировоградской области от гриппа умерли уже 7 человек

Как сообщает пресс-служба Госсанэпидслужбы в Кировоградской области, за минувшую неделю лабораторно подтверждено два летальных случая от гриппа – в Кировограде и Кировоградском районе. Всего с начала эпидсезона в области лабораторно подтверждено 7 летальных случаев: 4 в Кировограде, по одному – в Компанеевском, Маловисковском и Кировоградском районах.

По результатам исследований вирусологической лаборатории Госсанэпидслужбы среди 25 обследованных больных у 8 обнаружены антигены вируса гриппа типа А(H1N1), у одного больного – вирус гриппа В, у 13 больных – другие сезонные респираторные вирусы: парагриппа, РС-вируса и аденовируса.

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По данным Госсанэпидслужбы, общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по области за неделю снизилась на 22%, в том числе среди детей – на 10%. Областной недельный показатель составил 59,44 случая на 10 тысяч человек, что ниже эпидпорога на 1,8% (эпидпорог для 6-й недели – 60,53). Всего за неделю заболели 5788 жителей области, из них 2818 взрослых и 2970 детей. В больницы области госпитализированы 600 больных, что на 16% меньше чем за предыдущую неделю, из них 66% дети – 397.

Вместе с тем эпидемическая ситуация остается сложной в 10 административных единицах области, где отмечено превышение эпидпорогов более чем на 50%: Кировоградский, Ульяновский, Новоукраинский, Онуфриевский, Долинский, Петровский, Добровеличковский, Новомиргородский, Знаменский, Александровский районы. Еще в 6 районах заболеваемость населения превышает уровень эпидпорогов от 4 до 38%.