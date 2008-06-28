В Полтаве построят Подольскую башню и Дозорный бастион

В Полтаве к 300-летию Полтавской битвы построят башню и дозорный бастион.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

Согласно сообщению, сегодня городская власть занимается активной подготовкой к празднованию 300-летия Полтавской битвы. В частности, приводятся в надлежащее состояние памятники и восстанавливаются некоторые исторические объекты тех времен.

До начала 2009 года возле Белой Беседки будет воссоздана Подольская (центральная) башня и Дозорный бастион Полтавской крепости начала XVIII столетия. Над их эскизным проектом работали архитекторы Валерий и Константин ТРЕГУБОВЫ. Все сооружения будут в натуральную величину. Высота валов Дозорного бастиона в зависимости от рельефа колеблется от 4 до 2 метров, Подольской башни – до 8 метров, отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, трехсотлетие Полтавской битвы украинцы, шведы и россияне будут отмечать в июле 2009 года. К этой дате планируется проведение международной научной конференции с участием представителей Швеции, Германии, России, Беларуси. Кроме того, возможно, будут воздвигнуты памятники погибшим украинским казакам - участникам Полтавской битвы, - гетману Ивану Мазепе и шведскому королю Карлу ХІІ.