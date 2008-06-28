В Ивано-Франковске открыли памятник Тризубому Стасу

Сегодня на кладбище Демянов Лаз, под Ивано-Франковском, открыли и освятили памятник украинскому барду, писателю и общественному деятелю Тризубому Стасу (Станиславу Щербатых) на его могиле. Состоялась общественная панихида.

Как передает корреспондент УНИАН, в 19.00 в областной филармонии состоятся мероприятия, посвященные его памяти, в которых примут участие известные Ивано-Франковские барды Зоя СЛОБОДЯН, Левко БОНДАРЬ, Леся СОБОЛЕВСКАЯ, Константин ФЕДОРИВ, Стефко ОРЕБЕЦ, Остап ФЕДОРИШИН из театра «Не журись» из города Львова, киевляне Сергей МОРОЗ, Игорь ЯКУБОВСКИЙ, Игорь ЖУК, Александр СМЫК из Ривне, Василий ВРУБЛЕВСКИЙ, Ирина и Владимир ШИНКАРУКИ из Житомира и другие. На вечере памяти будет продемонстрирована кинолента о Тризубом Стасе «Теперь я в песне. Я – живой!” – воспоминания его жены Марии, друзей, небольшая часть песенных текстов Стаса из книги “История Украины в юмористической авторской песне”.

Ожидается, что в вечере примут участие народные депутаты Украины Владимир ФИЛЕНКО, Михаил КОСИВ и Зиновий ШКУТЯК.

Справка УНИАН. С.Щербатых - автор романа иронической фантастики “Нічийна земля” (издан в 1998 г.) и сборники песен “Я возвращаюсь”. Умер С.Щербатых 24 января 2007 года – за месяц до своего 59-летия. Похоронен на кладбище в Демяновом Лазу в Ивано-Франковске. По словам Тризубого Стаса, он всегда имел три “зуба”: один “зуб” на КПСС, второй, – на комсомол, третий, – на “профсоюз”.

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