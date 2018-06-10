Прощай, русский берсеркер с украинской душой! (фоторепортаж)

В воскресенье вечером пришло сообщение о смерти барда Станислава Щербатых, больше известного под псевдонимом Тризубый Стас, автора таких бессмертных хитов, как „Гуд бай, Компартия!”, „Папа Карло” „Мишел”, „Ангола”, „Глобус Украины”.

Стас родился в Алтайском крае в России, но все свое творчество посвятил Украине. Он умер от инсульта, третьего по счету за свои 59 лет. Сегодня его отпевали в греко-католической церкви на Аскольдовой могиле. Проводить певца в последний путь пришли многие известные в Украине люди. Среди них – Оксана Билозир, Владимир Филенко, Мария Бурмака, Юрий Луценко и много других деятелей культуры и политики.

Василий Врублевский, писатель, начальник Управления культуры и туризму Житомирской областной госадминистрации:

- Он был одним из лучших украинских бардов в том понимании, которое мы вкладываем слово «бард». Поэтому, узнав о его смерти, я все бросил и поехал в Киев.

Виталий и Дмитрий Капрановы, издатели, литераторы, руководители издательства «Зеленый пес»:

- Тризубый Стас – это наша юность. Мы впервые услышали его, живя в Москве. Песни Тризубого постоянно слушали у себя машине, и сегодня мы можем их петь десятками. А познакомились мы с ним на конкурсе анекдотов во Львове на фестивале «Вывих», когда вместе состояли в жюри, которое судило эти анекдоты. Он тогда для нас тогда был небожителем, который оказался на поверку живым, веселым человеком с гитарой. Правда, в дальнейшем мы с ним не работали. Встречались, выпивали по пятьдесят грамм.

Сегодня, провожая его, можно сказать, что Стас был культурным, политическим оружием украинской нации. Скорбно, что от нас ушел человек прямого действия, борец и берсеркер, наш, казацкий берсеркер.

Александр Власюк, писатель-сказочник:

- Его смерть стала для меня полной неожиданностью, о которой я узнал случайно. Тризубый Стас был мне другом и товарищем, мы вместе выступали, снимали передачи. Скажу больше: я вырос на его творчестве. Он исполнял свои песни, живя в России, а я переписывал их слова на колене. Познакомились мы в Киеве, лет десять тому назад. Стали вместе работать, снимали передачи об авторской песне, планировали записать несколько песен к мультфильму. Я шокирован: от нас ушел человек, равного которому не было в Украине. Тут одного убили на охоте – так вся страна две недели гудела, а о Стасе почти никто ничего не говорит.

Микола Вересень, тележурналист:

- Мне позвонил депутат Владимир Филенко и сообщил о смерти Стаса.

Я знал его, но не очень близко. Стас был определенной страницей нашей истории. Это человек, который сделал все, чтобы Украина стала Украиной.

Однако оценку его творческой деятельности я пока давать не могу. Это произойдет через десять лет, и это сделает общество, а не я.

Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, главнокомандующего УПА:

- Он будил украинскую душу, отравленную наркотиком большевизма. К сожалению, я лично не знал Стаса, но слушал его песни. Однако ведь и с Шевченко никто из находящихся здесь людей не знаком. Тем не менее, все знают, что он сделал для Украины.

Богдан Бенюк, актер:

- Ушел гениальный человек, гениальность которого заключалась в том, что он имел огромную душу. Это была душа россиянина, будившая души украинцев. Это великий русский, который родился в России, ставший большим трудягой для украинского духа и для украинской нации.

Оксана Билозир, певица:

- Он ушел от нас в годовщину трагедии под Крутами. И это символично - вся его жизнь была служением, в другой день он уйти и не мог.

Владимир Цибулько, писатель:

- Станислав Щербатых был человеком, который всем доказывал, что украинцы – не простая нация, и нужно сделать какой-то шаг, чтобы тебя уважали в мире. Тут говорили, будто его деятельность – это компенсаторика, направленная на искупление Россией своего греха перед Украиной. На самом деле это не так, просто этот человек всегда остро ощущал несправедливость и боролся с ней

Как художник он был универсалом, и его универсализм шел на то, чтобы заполнять пустоты в художественном пространстве. Не было авторских песен – он делал. Не было авторских мультиков – он делал их. Всю жизнь Стас посвятил тому, что делал того, чего не хватало. Такова, наверное, миссия больших людей в депрессивной культуре, а украинская культура все еще депрессивна. Характерно, что многие песни Стаса были написаны под какого-то конкретного слушателя, одного человека, но нравились они многим. И каждый раз это была определенная его победа барда над действительностью.

После отпевания тело Стаса увезли в Ивано-Франковск, город, где он провел свое детство, покойного провожала жена Мария и сын Роман. Прощай, Стас…

Антон Зикора, фото Дмитрия Стаховского