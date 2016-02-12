"Либо мы с Россией воюем, либо торгуем": Москаль попросит Кабмин запретить транзит транспорта РФ через Украину

Заявление соответствующего содержания обнародовано на официальной странице главы Закарпатской ОГА.

«Я готовлю обращение в Кабмин, который должен высказать по этому поводу свою принципиальную позицию и оформить ее в виде соответствующих нормативно-правовых актов. Либо мы с Россией воюем, либо торгуем», - сказал Москаль.

В своем заявлении председатель Закарпатской ОГА подчеркивает, что общественные активисты, которые блокируют движение грузовиков с российскими номерами, высказывают свою позицию, на которую имеют право. «Если поляки не пускают российские фуры через свою территорию, если Россия не пускает к себе украинские товары, вводит ограничения по въезду наших граждан, а мне, как председателю ОГА, вообще запретила въезд на свою территорию, то Украина должна действовать адекватно», - заявляет Москаль.

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Как сообщал УНИАН, на Львовщине с утра около 20 общественных активистов начали акцию по недопущению выезда с территории Львовской области в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. Активисты проводят акцию на отрезке международной трассы Киев - Чоп в селе Конюхов Стрыйского района. Они останавливают для выезда из Львовщины фуры с номерными знаками Российской Федерации, которые следуют в направлении Закарпатья.

Кроме того, с 8.00 в селе Горники Волынской области возле пункта пропуска «Доманово» через украинско-белорусскую границу активисты блокируют проезд грузовиков с российскими номерами. В акции принимают участие около 70 активистов «Автомайдана», «Самообороны Волыни», «Союза воинов АТО» и других.

Блокада также стартовала около 16.00 11 февраля вблизи с. Нижние Ворота на границе Закарпатской и Львовской областей.

Участники блокады требуют признания России страной-агрессором во всех сферах общественно-политической жизни Украины, в частности путем запрета на размещение бизнеса оккупантов на украинской земле, прекращения торговли с Россией, запрета на въезд и транзит через Украину российского грузового транспорта.