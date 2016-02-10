Януковича признали главным коррупционером мира - рейтинг Transparency International
За то, чтобы его действия расследовали лучшие сыщики мира, свои голоса отдали 13 тысяч 210 человек.
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович возглавил рейтинг коррупционеров мира Unmask the Corrupt. Голосование, которое завершилось сегодня, организовала правозащитная организация Transparency International.
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Согласно результатам голосования, второе место заняла государственная компания Бразилии "Petrobras" - 11 900 голосов.
Список из 15 топ-кандидатур собрала команда экспертов организации. После этого на сайте 1 октября было открыто голосование. Ключевыми критериями отбора были: безнаказанность, наибольшее совпадение с определением коррупции в крупных масштабах, ее международный характер.
Из основных доказательств коррумпированности, в которых создатели рейтинга уличили Януковича, называли его резиденцию "Межигорье", присвоение огромных государственных активов и бегство в Россию до предъявления обвинений в хищении.