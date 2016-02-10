На Днепропетровщине задержали мужчину, терроризировавшего семьи участников АТО (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что задержанный житель Донецкой области выстрелил в окно детской комнаты военнослужащего.

Он также подорвал гранату у дома бывшего добровольца и произвел выстрелы по дому другого.

После этого вымогатель звонил и требовал за прекращение запугивания по 10 тысяч долларов США с каждой семьи.

Читайте такжеНа Луганщине СБУ задержала сообщника террористов, который фотографировал позиции сил АТО (видео)

Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли автомат с оптическим прицелом, гранату, патроны разного калибра и прочее.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников вымогателя и проверяется его причастность к террористическим организациям "ДНР/ЛНР".