На Днепропетровщине полицейского задержали на взятке в 140 тысяч гривень
В Днепропетровской области на взятке в 140 тысяч гривень задержали сотрудника полиции.
Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что старший следователь одного из территориальных органов ГУНП в Днепропетровской области требовал и получил от гражданина неправомерное денежное вознаграждение в сумме 140 тысяч гривень за непривлечение последнего к уголовной ответственности.
Читайте такжеНа Днепропетровщине на взятке задержали майора полиции (видео)
9 февраля сотрудники Управления внутренней безопасности полиции в Днепропетровской области в результате проведения совместных с прокуратурой области и управлением СБУ мероприятий задокументировали его преступную деятельность.
В настоящее время в рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины производства продолжаются соответствующие следственные действия.