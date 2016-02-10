На Днепропетровщине полицейского задержали на взятке в 140 тысяч гривень

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что старший следователь одного из территориальных органов ГУНП в Днепропетровской области требовал и получил от гражданина неправомерное денежное вознаграждение в сумме 140 тысяч гривень за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

Читайте такжеНа Днепропетровщине на взятке задержали майора полиции (видео)

9 февраля сотрудники Управления внутренней безопасности полиции в Днепропетровской области в результате проведения совместных с прокуратурой области и управлением СБУ мероприятий задокументировали его преступную деятельность.

В настоящее время в рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины производства продолжаются соответствующие следственные действия.