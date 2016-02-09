Россия 18 февраля планирует отправить на Донбасс очередной "гумконвой"

Об этом заявил заместитель главы министерства Владимир Артамонов, сообщает ТАСС.

"Как ожидается, очередная колонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправится 18 февраля. Ее формирование начнется с 10 февраля", - сказал Артамонов.

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По его словам, наполнение машин автоколонны будет "традиционным".

Справка УНИАН. Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых не могут досматривать украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста.

Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств о том, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания находилось оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

В то же время боевики не пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь из Украины.