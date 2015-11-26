Пограничники рассказали о грузе в "гумконвое", о котором не заявляла Россия

Очередной 46-й так называемый «гуманитарный конвой», который незаконно вторгся на временно оккупированные территории Украины, привез, в частности, глубинные насосы и плазмозаменяющие препараты, о чем не было заявлено российской стороной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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«Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 46-го так называемого «гуманитарного конвоя». В период с 5.25 до 6.50 через российские пункты пропуска Донецк, Матвеев-Курган в Украину проследовало две колонны так называемого «гуманитарного конвоя» в составе 101 грузовика. Поскольку перемещение так называемого «гумконвоя» происходило с грубым нарушением международных и отечественных норм, регламентирующих порядок направления гуманитарных грузов, и представители Международного комитета Красного Креста участие в оформлении груза не принимали, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - рассказал он.

Как отметил Слободян, особенностью данного «гумконвоя» можно считать несоответствие указанного груза предварительно полученной ноте МИД РФ.

«Кроме заявленных продуктов питания и лекарств, в Украину также заехали два грузовика с глубинными насосами. Среди медикаментов были завезены около двух тонн плазмозаменяющего и противошокового препарата, который трудно считать таким, который в первую очередь нужен жителям Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул спикер.

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Он также отметил, что уже традиционно все грузовики были полупустыми, что свидетельствует «об определенном популизме данной акции».

Как сообщал УНИАН, сегодня на временно оккупированную территорию Донбасса вторгся 46-й так называемый «гумконвой» РФ.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.