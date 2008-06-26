ЕС заинтересован в квалифицированных кадрах из Украины

Большинство стран Евросоюза заинтересованы в квалифицированных трудовых ресурсах из Украины.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Государственного центра занятости – руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

“По экспертным оценкам, сегодня на заработках за границей находится от 2,5 до 3,5 млн. украинцев”, - сообщил В.ГАЛИЦКИЙ.

Говоря о рынке труда в странах ЕС, он отметил, что на современном этапе Европа страдает от недостатка квалифицированных кадров, которые бы выполняли ту работу, которая не нравится европейцам. “В таких странах, как Франция или Германия, в свое время были сделаны стратегические ошибки относительно трудовой иммиграционной политики. Европа переполнена выходцами из африканских и азиатских стран, что создает там большие проблемы. Учитывая это, именно украинцы являются наиболее привлекательной нацией для заполнения европейского рынка труда. И это не может не беспокоить государство сегодня”, - отметил В.ГАЛИЦКИЙ.

Определяя пути предотвращения оттока активного трудоспособного населения Украины за границу, директор Государственного центра занятости отметил необходимость повышения заработной платы и создания надлежащих условий труда по высоким международным стандартам в Украине.