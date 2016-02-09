Суд обязал Авакова опровергнуть обвинения в адрес Тягнибока в организации столкновений возле Рады 31 августа

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда в Киеве от 9 февраля 2016 года, скан-копию которого обнародовала в Facebook пресс-служба ВО «Свобода».

"Признать недостоверной и унижающей честь и достоинство Тягнибока Олега Ярославовича информацию, распространенную 31 августа 2015 года во время проведения брифинга министром внутренних дел Украины Арсеном Борисовичем Аваковым на территории МВД Украины, а именно: "... Я прямо обвиняю Олега Тягнибока ... Он привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат...", - говорится в решение суда, обнародованном «Свободой».

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Кроме того, суд принял решение обязать Министерство внутренних дел в течение месяца со дня вступления судебного решения в законную силу провести брифинг и опровергнуть информацию, распространенную Аваковым.

Справка УНИАН. 31 августа 2015 г. у стен Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать здание ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг у стен ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

31 августа Аваков обвинил Тягнибока в беспорядках под зданием парламента.

«Я напрямую обвиняю Олега Тягнибока и его партию “Свобода”. Я считаю, что это преступление, а не политическая борьба», - сказал Аваков.

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Он отметил, что лично просматривал видео, фотографии, на которых Тягнибок стоял рядом, когда жестоко избивали солдата Национальной гвардии.

8 сентября 2015 г. Тягнибок заявил, что подал иск к Авакову о защите чести, достоинства и деловой репутации за обвинение в причастности к организации беспорядков у стен Верховной Рады 31 августа.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях у стен Верховной Рады вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Тягнибока, а также ряд членов партии. Несколько «свободовцев» проходят в уголовном производстве как подозреваемые в участии в массовых беспорядках у парламента.