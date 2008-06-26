В украинских СИЗО умирают 130-135 человек каждый год

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА считает, что органы прокуратуры неэффективно действуют в предотвращении и расследовании фактов пыток со стороны сотрудников милиции и Департамента по вопросам исполнения наказаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом омбудсман заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Роль органов прокуратуры в вопросах преодоления пыток, оперативного расследования является чрезвычайно неэффективной", - сказала она, отметив при этом, что судам, в свою очередь, «не хватает мужества принимать жесткие решения" по отношению к виновным в таком позорном явлении, как пытки.

В то же время Н.КАРПАЧЁВА отметила, что за последние несколько лет есть определенный позитив относительно уменьшения динамики применения пыток к задержанным. "Но на сегодняшний день статистика обращений к омбудсману (по поводу пыток - УНИАН) не уменьшается: в среднем около 1300 обращений в год мы получаем от людей, в отношении которых применялись пытки, или от их родственников", - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

По ее убеждению, основными причинами применения милицией пыток являются непрофессионализм работников и показатели раскрытия преступлений, которые до сих пор существуют в системе МВД, а также невозможность присутствия адвоката с момента задержания человека.

Вместе с тем она поддержала требования ООН к Украине относительно ликвидации комнат для задержанных, которые есть в райотделах милиции, поскольку именно там больше всего применяют к людям незаконные методы влияния.

"Я полностью поддерживаю требование ООН, чтобы комнаты для задержанных в милиции были закрыты", - сказала Н.КАРПАЧЁВА. В то же время она отметила, что также выступает за уменьшение срока задержания люди с 72 до 48 часов.

Кроме того, омбудсман высказала мнение, что в Украине должен быть создан превентивный независимый орган по контролю, что сделает невозможным применение пыток, и "мы готовы стать частью такого механизма". Также, считает Н.КАРПАЧЁВА, в Украине следует вывести из подчинения силовых структур медицинские заведения, которые проводят экспертизы, передав их в подчинение специально созданному госдепартаменту, чтобы сделать невозможным влияние на получение результата медицинской экспертизы.

Касаясь темы смертности в следственных изоляторах, Н.КАРПАЧЁВА отметила, что основной причиной такого недопустимого положения является неподобающее исполнение должностных обязанностей персоналом СИЗО и теми, кто осуществляет надзор за заключенными.

В частности, как установлено мониторингом Уполномоченного по правам человека, начиная с 2004 года, в СИЗО ежегодно умирает 130-135 человек.

Исходя из изложенного, Институт омбудсмана Украины в очередной раз требует от руководства Генеральной прокуратуры, МВД, Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний безотлагательно разработать программу устранения вопиющих фактов, приводящих к грубому нарушению прав человека.