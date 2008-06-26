Луценко открывает охоту на взяточников в ГАИ

В Украине с 1 июля начнется спецоперация по выявлению взяточников в Государственной автомобильной инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на выездной коллегии МВД в Запорожье.

«С 1 июля в Украине будет проводиться двухмесячник по отработке на дорогах по выявлению взяточников среди сотрудников Госавтоинспекции», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в рамках спецоперации наибольшее внимание будет уделяться направлению Киев-Крым – автодорогам, по которым в летнее время осуществляется наиболее массовое передвижение украинцев и иностранных посетителей Крыма.

В спецоперации будет задействованы как экипажи, работающие под прикрытием, так и автомобили, в которых будут работать журналисты.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, до начала спецоперации на территории всей Украины сотрудниками МВД уже был проведен эксперимент, который длился неделю и на протяжении которого на дорогах было выявлено «почти полтора десятка взяточников из числа работников ГАИ, которые в ближайшее время будут уволены из органов».