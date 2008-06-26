На шахте в Енакиево третью неделю ищут 12 горняков

На шахте им. Карла Маркса в г. Енакиево Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами в результате аварии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к аварийно-поисковым работам привлечены подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области и Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома: всего 123 человека и 29 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Карла Маркса произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого 1 человек погиб и 29 человек госпитализированы в лечебные заведения.

На месте события по расследованию причин и ликвидации последствий аварии работает Правительственная комиссия.