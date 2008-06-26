Клонированные животные не должны использоваться в пищу

Комитет по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента предлагает запретить клонирование животных с целью использования в пищу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте резолюции Нейл ПЕРИШ (группа народных партий, Великобритания), принятом на заседании комитета. Проект резолюции был принят единогласно.

В документе, в частности, предлагается ввести как запрет на клонирование животных с целью использования в пищу, так и введение эмбарго на импорт клонированных животных или же мясной или молочной продукции, изготовленной из клонированных животных.

Согласно документу, соответствующие предложения должна разработать Еврокомиссия и представить на рассмотрение Европарламента.

В проекте резолюции обращается внимание на негативный вывод Европейского агентства по безопасности продовольствия о потреблении в пищу клонированных животных. В этом выводе, подготовленном в январе 2008 года, отмечается, в частности, что уровень смертности среди клонированных животных выше, чем среди обычных животных, что может свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем у клонов.

В документе депутаты также отметили, что хотя на сегодня и не зарегистрированы коммерческие продажи на рынке ЕС клонированных животных или продукции из них, однако приводится мнение экспертов, которые считают, что такие продукты могут появиться на европейском рынке уже до 2010 года.

Предусматривается, что проект резолюции будет вынесен в сессионный зал в июле этого года.