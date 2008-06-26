Делегация Киевской мэрии изучит опыт Москвы

В соответствии с поручением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно разработки нового Генерального плана Киева и проекта планирования пригородной зоны до 2020 года, столичная мэрия отправит в Российскую столицу делегацию, чтобы изучить позитивный опыт соседей в разработке Генплана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Сейчас мы готовим распоряжение о разработке Генерального плана, согласно которому будет проведен ряд важных мероприятий для создания современного плана развития Киева с учетом инвестиционного потенциала, количества жителей, автомобильного транспорта и сохранения исторической среды», – отметил Д.БАСС.

По его словам, городская власть обратится к международным организациям, проведет международные конференции, тщательным образом изучит иностранный опыт подобного планирования. Обязательно при разработке Генплана Киева будет учтена возможность перепрофилирования промышленных зон, обустройство новых парковых территорий, строительство транспортных развязок, мостов, тоннелей. Кроме того, планируется проведение общественных слушаний относительно разработки Генерального плана столицы, создания интернет-страницы, на которой киевляне смогут оставлять свои предложения и пожелания.