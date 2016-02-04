В оккупированном Симферополе вооруженные люди выгнали прихожан и настоятеля из храма УПЦ КП

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что при осуществлении религиозного обряда в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенного в с. Перевальное Симферопольского района АР Крым, в храм прибыли неизвестные вооруженные лица в масках и казаки и, применив силу, выгнали из помещения настоятеля и прихожан", - сообщили в ГПУ.

В ГПУ отметили, что этот священник является противником вооруженной агрессии Российской Федерации и незаконно разыскивается по обвинению в экстремизме.

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Кроме того, 6 декабря в доме матери настоятеля провели незаконный обыск, во время которого изъяли его личные записи и удостоверение члена "Народного руха Украины", а 28 января двое неизвестных мужчин в штатском задержали ее и доставили в Железнодорожный отдел полиции Симферополя для допроса с целью установления местонахождения сына.

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Материалы уголовных производств направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.

Как сообщал УНИАН, ранее оккупационные власти лишили церковь Киевского патриархата помещения собора в центре Симферополя.