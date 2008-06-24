Тимошенко обещала "малой родине" помощь со строительством метро

Для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске будет привлечено до 1 млрд. грн. кредитов под гарантии правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне Кабинета министров Украины.

В.БОНДАРЬ отметил, что правительство дало поручение чиновникам готовить пакет документов о передаче Днепропетровского метрополитена из государственной в коммунальную собственность. Губернатор Днепропетровской области уточнил, что согласно законодательству, только в этом случае Днепропетровск может привлечь для строительства кредитные ресурсы.

По словам В.БОНДАРЯ, продолжительность процедур по изменению собственности метро, проведение конкурса среди банков о выделении кредита будет не менее 6 месяцев. Губернатор сообщил, что процентная ставка по кредиту под гарантию правительства составит до 8% годовых.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Днепропетровске заявила, что правительство утвердит финансирование строительства метро в Днепропетровске на основании четкого графика работ.

При этом премьер-министр отметила, что строительство метро в Днепропетровске - один из приоритетов в контексте подготовки и проведения в этом городе чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«В 2008 году необходимо купить оборудование на сумму 530 млн. грн. для ускорения строительства, чтобы в 2009 или в начале 2010 года выйти на эксплуатацию новых трех станций», - сказала она.

В свою очередь, председатель Днепропетровской областной госадминистрации В.БОНДАРЬ обратился к главе правительства с просьбой предусмотреть в планируемых изменениях государственного бюджета на 2008 год выделение субвенции в объеме 870 млн. грн. для целевых назначений на строительство метро.

В.БОНДАРЬ уточнил, что 530 млн. грн. необходимо на закупку необходимого строительного оборудования, 200 млн. грн. – на завершение строительства в 2008 году двух новых станций, а также 140 млн. грн. – на прохождение еще до двух станций («Театральная» и «Центральная»).