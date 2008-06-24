Укрепление курса евро вызывает всё большее беспокойство

Еврокомиссия заявила, что укрепление курса единой европейской валюты (евро) по отношению к доллару вызывает все большее беспокойство, так как не соответствует фундаментальным показателям экономики.

В распространенном сегодня заявлении ЕК говорится о том, что рост курса евро, который отражает увеличение разницы в уровнях краткосрочных процентных ставок в США и еврозоне, также связан с дисбалансом в мировой экономике, в частности, серьезным дефицитом текущего счета в США и соответствующим профицитом в развивающихся экономиках. В связи с этим, по мнению Еврокомиссии, укрепляются опасения, что рост курса евро по отношению к доллару не соответствует изменению фундаментальной стоимости этих валют.

Еврокомиссия отмечает, что без единой европейской валюты нынешние потрясения на финансовых рынках, вероятно, привели бы к росту напряженности на валютных рынках Европы и связанной с этим нестабильностью.

На сегодня курс евро к доллару на 16% выше, чем год назад.

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