В Киеве взорвали джип "Мицубиси Паджеро"

Сегодня днем в Оболонском районе столицы неизвестные пытались взорвать автомобиль «Мицубиси Паджеро», который принадлежит местному бизнесмену.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, как только владелец джипа отъехал с автостоянки на расстояние около 200 м, в автомобиле прозвучал взрыв.

Согласно предварительным данным взрывотехников, которые прибили на место происшествия, взрыв произошел вследствие заложенного в автомобиль самодельного взрывного устройства, смонтированного из старого 76-миллиметрового снаряда времен войны, и самодельного детонатора.

Как заметили в ЦОС, только потому что снаряд был старый, «полноценного взрыва» не произошло - автомобиль лишь частично поврежден. В настоящее время его владелец дает пояснение в Оболонском райуправлении милиции о возможных причинах инцидента.