Мошенники действовали на рынке металлопродукции

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла мошенничества на рынке ферросплавов и металлопродукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области, в состав группы входили четверо мужчин, трое из которых ранее судимые. Под вымышленными именами злоумышленники размещали в средствах массовой информации и Интернете объявления о покупке партий ферросплавов, металлопродукции, лома черных и цветных металлов. Потом они входили в доверие к «партнерам» – руководителям предприятий, и без предварительной оплаты получали продукцию, которую перепродавали, а деньги - присваивали.

По словам начальника УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Константина ПОЖИДАЕВА, в своей деятельности мошенники использовали много поддельных печатей и штампов разных фирм Донецкой, Луганской и Запорожской областей. С целью конспирации они регулярно меняли номера мобильных телефонов, места расположения офисов и складов, которые арендовали для прикрытия.

Оперативники УБОП задокументировали свыше 10 фактов мошенничеств, совершенных участниками упомянутой ОПГ, ущерб от которых достигают свыше 1 млн. гривен. В ходе обысков у злоумышленников изъята документация, поддельны печати и штампы, оргтехника.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.