Собственник «Троицкого» наварит на сносе 360 миллионов долларов?

Взамен за демонтаж «Троицкого» компания «Юджин» Вадима Новинского – собственника долгостроя возле стадиона “Олимпийский” получит около 80 гектаров в районе Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины». Эксперты называют этот участок одним из самых выгодных вариантов. Он расположен в зеленой зоне столицы, а его стоимость оценивается как минимум в 400 миллионов долларов.

Вчера Киевская горадминистрация согласовала условия демонтажа торгового центра «Троицкий», напоминает «Дело». Официальное подписание соглашения между горадминистрацией, «Юджином» и Государственным управлением делами, которому и принадлежит имущество «Экспоцентра», должно состояться завтра. «На нем будет присутствовать президент и вице-премьер Иван Васюник», — сообщил первый заместитель главі горадминистрации Анатолий Голубченко.

Конфликт вокруг торгового центра возник, после того как Украина выиграла право проведения Евро-2012. Президент УЕФА Мишель Платини категорически заявил, что если постройка перед главным стадионом страны не будет снесена, матчи чемпионата Европы в Киеве проводиться не будут. По мнению футбольных чиновников, «Троицкий» угрожал безопасности посетителей стадиона. Переговоры с собственником стройки, требовавшим значительной компенсации, затягивались. Год консультаций закончился практически ничем. Но буквально за день до контрольного визита инспекторов УЕФА в Киев власти пошли на условия застройщика.

Издание напоминает, что площадь скандальной застройки возле НСК «Олимпийский» составляет всего лишь 7 гектаров (то есть взамен «Юджин» получит участок площади, превышающей отданный более чем в 10 раз). А Вадим Новинский, купивший недостроенный торговый центр в прошлом году, выложил за него, по данным аналитиков, не более 40 миллионов долларов (стоимость «компенсационного» участка возле Экспоцентра оценивается в 400 миллионов).

Новинский положил глаз на «Троицкий» сразу после победы совместной украинско-польской заявки на проведение Евро-2012. Летом прошлого года «Смарт-холдинг», подконтрольный этому бизнесмену, приобрел 50% скандального ТРЦ у литовской компании Hanner. По экспертным оценкам, стоимость сделки составила порядка 20 миллионов долларов. В марте нынешнего года Новинский докупил оставшиеся 50% акций у компании «Нест». Сразу после покупки представители «Смарт-холдинга» заявили о том, что ТРЦ не будут сносить до тех пор, пока Киев не предложит адекватный участок.

Кстати участок возле Экспоцентра, который Киев передаст Новинскому, переходит в собственность города от Госуправления делами не бесплатно. В течение нескольких лет местная власть вынуждена будет выплачивать 220 миллионов гривен компенсации по частям. По словам Анатолия Голубченко, выплаты будут осуществляться за счет бюджетных денег и в этом году составят около 30 миллионов гривен. «Это успех, что нам и Госуправделами удалось договориться о такой сумме. Изначально она была такой же, только в долларах», — подчеркнул Голубченко.