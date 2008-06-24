Убытки от стихии во Львове составили 22,5 миллиона

По предварительным данным, убытки от стихии во Львове составили 22,5 млн. грн., учитывая жилищное хозяйство, инфраструктуру, и без учета ущерба, нанесенного некоммунальным предприятиям и некоммунальному жилищному фонду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр Львова Андрей САДОВОЙ, который сопровождает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в поездке по Львовской области.

«22,5 миллиона – это минимальная предварительная сумма», - сказал он.

Мэр Львова также сообщил, что в результате стихийного бедствия в городе один человек погиб, 22 человека получили травмы разной степени тяжести, 5 из них находятся на стационарном лечении.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО посещает населенные пункты Яворивского района Львовской области, который наиболее пострадал от стихии.

По предварительным данным областной госадминистрации, стихия нанесла области ущерб в размере порядка 50 млн. грн.