Погода на 25 - 29 июня

Завтра почти на всей территории Украины сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем на крайнем юге кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, в северных и западных областях 8-13°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-31°, на севере Левобережья 18-23°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

26-27 июня в Украине будет переменная облачность. В западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории, а днем 27 июня в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 15-20°, 26 июня в северных и восточных областях 8-13°; днем 23-28°, в южной части, а 27 июня и на Закарпатье 27-32°.

28- 29 июня преимущественно без осадков, лишь днем 28 июня в Украине, кроме западной части, а 29 июня в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура в южной части ночью 15-21°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 28 июня 22-28°, 29 июня 25-30°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°.

В Киевской области 25 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

26-27 июня в столичном регионе переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем 26 июня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 26 июня 8-13°, 27 июня 11-16°; днем 23-28°.

28-29 июня в Киевской области без осадков, лишь днем 28 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°; днем 28 июня 23-28°, 29 июня 25-30°.